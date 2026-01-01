DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.955,11 0,11%
BITCOIN
3.770.529,27 -0,17%

Erciş Kaymakamı Karaloğlu'ndan Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, jandarma, emniyet ve itfaiye personelini kontrol noktalarında ziyaret edip baklava ikram ederek 2026 yeni yıllarını kutladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:33
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:33
Erciş Kaymakamı Karaloğlu'ndan Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti

Erciş Kaymakamı Karaloğlu'ndan Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, ilçedeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Ziyaret ve Yol Kontrolleri

Güvenlik güçleri yol kontrolü yaptı; kontrol sırasında sürücülere ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü uygulandı. Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir problemle karşılaşılmadı.

Yetkililerle Birlikte Ziyaret

Kaymakam Karaloğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Zeynep Erdoğan ile trafik uygulamalarının yapıldığı noktalarda emniyet ve jandarma mensupları ile itfaiye çalışanlarını ziyaret etti.

Güvenlik güçleri ve itfaiyecilerin yeni yılını tebrik eden Karaloğlu, baklava ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Kaymakamın Yeni Yıl Mesajı

"2026 yılana gireceğimiz bu saatte şehrimizin farklı noktalarında gerek emniyet birimlerimiz, gerek jandarma birimlerimiz görev yapıyor. Bugün burada insanlar yeni yılını kutlarken, siz de insanların, toplumun huzur ve sükûnet içerisinde bu güzellikleri yaşayabilmesi için fedakârlık ederek gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. 2026 yılının Erciş’imize, Van’ımıza, memleketimize sağlıkla sıhhatle dolu bir yeni bir yıl olmasını temenni ediyoruz"

Erciş Kaymakamı Karaloğlu güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Erciş Kaymakamı Karaloğlu güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Nurtaç Arslan 2025'in Son Uygulamasında Polis Denetimine Katıldı
2
Tunceli'de Zorlu Kışta Yılbaşı Güvenliği Emniyete Emanet
3
Adıyaman'da Dağda Mahsur Kalan 2 Çoban ve 800 Koyun Kurtarıldı
4
Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Havai Fişekli Yeni Yıl Kutlaması
5
Düzce Valisi Selçuk Aslan: Yılbaşı Tedbirlerinde 140 Ekip, 700 Personel Sahada
6
Erciş Kaymakamı Karaloğlu'ndan Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti
7
Artvin'de Çığ Faciası: Çobanın Kimliği Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları