Erciş Kaymakamı Karaloğlu'ndan Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, ilçedeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Ziyaret ve Yol Kontrolleri

Güvenlik güçleri yol kontrolü yaptı; kontrol sırasında sürücülere ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü uygulandı. Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir problemle karşılaşılmadı.

Yetkililerle Birlikte Ziyaret

Kaymakam Karaloğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Zeynep Erdoğan ile trafik uygulamalarının yapıldığı noktalarda emniyet ve jandarma mensupları ile itfaiye çalışanlarını ziyaret etti.

Güvenlik güçleri ve itfaiyecilerin yeni yılını tebrik eden Karaloğlu, baklava ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Kaymakamın Yeni Yıl Mesajı

"2026 yılana gireceğimiz bu saatte şehrimizin farklı noktalarında gerek emniyet birimlerimiz, gerek jandarma birimlerimiz görev yapıyor. Bugün burada insanlar yeni yılını kutlarken, siz de insanların, toplumun huzur ve sükûnet içerisinde bu güzellikleri yaşayabilmesi için fedakârlık ederek gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. 2026 yılının Erciş’imize, Van’ımıza, memleketimize sağlıkla sıhhatle dolu bir yeni bir yıl olmasını temenni ediyoruz"

