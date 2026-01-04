Düzce Sağlık Müdürü Uyardı: Soba değil, ihmal öldürür — Karbon Monoksit Tehlikesi

Düzce Sağlık Müdürü'nden Kritik Uyarı: "Unutmayın, soba değil ihmal öldürür"

DÜZCE (İHA) – Dr. Yasin Yılmaz, yapılan fırtına uyarısının ardından vatandaşları soba ve baca güvenliği konusunda uyardı.

Karbon monoksit tehlikesi

Karbon monoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yoluyla girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller; zehirlenme ve ölüme neden olabilir. Hava gazı, kömür gibi ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur.

Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri her kış özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Karbon monoksit zehirlenmeleri genellikle kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben veya bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması sonucu meydana gelir.

Güvenli soba kullanımı için öneriler

Her türlü ısıtma cihazının kalite belgesi, garanti ve garanti sürelerine dikkat edilmelidir. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli; izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalıdır.

Soba yakılırken aşırı doldurulmamalı; aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı ve baca çekişinin zayıflayacağı unutulmamalıdır. Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmelidir. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır.

İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için, bacalar standartlara uygun değilse soba yakılmamalı; yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmelidir.

Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı; bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmelidir. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacanın en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması ve baca şapkası takılması gerekmektedir. Soba duvardan 15 ila 20 santimetre uzakta, en fazla 2 dirsek kullanılarak kurulmalıdır.

Acil durumda yapılması gerekenler

Ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında, zehirlenme şüphinde kendi hayatını tehlikeye atmayacak şekilde hemen camlar açılmalı, ortam havalandırılıp kişi ortamdan uzaklaştırılmalı ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmelidir.

Unutmayın, soba değil ihmal öldürür

