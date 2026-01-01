Düzce Valisi Selçuk Aslan: Yılbaşı Tedbirlerinde 140 Ekip, 700 Personel Sahada

Tüm kurumlar eşgüdümlü çalışıyor, yollar açık

Düzce Valisi Selçuk Aslan, resmi kurum ve kuruluşların yeni yılını kutladı ve yılbaşı tedbirlerine ilişkin bilgiler verdi. Vali Aslan, il genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Aslan, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonu altında kamu görevlileri ile yürütülen planlamaları anlattı ve AFAD, göç idaremiz, İtfaiye ile sağlık teşkilatımız başta olmak üzere tüm birimlerin hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Vali Aslan ayrıca "Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde ilimiz genelinde herhangi bir sorun yok. Yollarımız açık, ekiplerimiz sahada" ifadelerini kullanarak vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Görev başındaki personelleri ziyaret ettiklerini, nöbet ve denetim alanlarını incelediklerini belirten Aslan, güvenlik açısından 140 ekip ve 700 personel ile sahada olduklarını ifade etti. Vali, vatandaşlara mutluluk dileklerini iletti.

DÜZCE’DE RESMİ KURUM VE KURULUŞLARIN YENİ YILINI KUTLAYAN DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, “ YILBAŞI TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE İLİMİZ GENELİNDE HERHANGİ BİR SORUN YOK. YOLLARIMIZ AÇIK, EKİPLERİMİZ SAHADA” İFADELERİNİ KULLANDI.