DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.955,11 0,11%
BITCOIN
3.770.529,27 -0,17%

Düzce Valisi Selçuk Aslan: Yılbaşı Tedbirlerinde 140 Ekip, 700 Personel Sahada

Vali Selçuk Aslan, yılbaşı tedbirleri kapsamında 140 ekip ve 700 personelle sahada olduklarını, yolların açık olduğunu ve ilde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:09
Düzce Valisi Selçuk Aslan: Yılbaşı Tedbirlerinde 140 Ekip, 700 Personel Sahada

Düzce Valisi Selçuk Aslan: Yılbaşı Tedbirlerinde 140 Ekip, 700 Personel Sahada

Tüm kurumlar eşgüdümlü çalışıyor, yollar açık

Düzce Valisi Selçuk Aslan, resmi kurum ve kuruluşların yeni yılını kutladı ve yılbaşı tedbirlerine ilişkin bilgiler verdi. Vali Aslan, il genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Aslan, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonu altında kamu görevlileri ile yürütülen planlamaları anlattı ve AFAD, göç idaremiz, İtfaiye ile sağlık teşkilatımız başta olmak üzere tüm birimlerin hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Vali Aslan ayrıca "Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde ilimiz genelinde herhangi bir sorun yok. Yollarımız açık, ekiplerimiz sahada" ifadelerini kullanarak vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Görev başındaki personelleri ziyaret ettiklerini, nöbet ve denetim alanlarını incelediklerini belirten Aslan, güvenlik açısından 140 ekip ve 700 personel ile sahada olduklarını ifade etti. Vali, vatandaşlara mutluluk dileklerini iletti.

DÜZCE’DE RESMİ KURUM VE KURULUŞLARIN YENİ YILINI KUTLAYAN DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, “ YILBAŞI...

DÜZCE’DE RESMİ KURUM VE KURULUŞLARIN YENİ YILINI KUTLAYAN DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, “ YILBAŞI TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE İLİMİZ GENELİNDE HERHANGİ BİR SORUN YOK. YOLLARIMIZ AÇIK, EKİPLERİMİZ SAHADA” İFADELERİNİ KULLANDI.

DÜZCE’DE RESMİ KURUM VE KURULUŞLARIN YENİ YILINI KUTLAYAN DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, “ YILBAŞI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Nurtaç Arslan 2025'in Son Uygulamasında Polis Denetimine Katıldı
2
Tunceli'de Zorlu Kışta Yılbaşı Güvenliği Emniyete Emanet
3
Adıyaman'da Dağda Mahsur Kalan 2 Çoban ve 800 Koyun Kurtarıldı
4
Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Havai Fişekli Yeni Yıl Kutlaması
5
Düzce Valisi Selçuk Aslan: Yılbaşı Tedbirlerinde 140 Ekip, 700 Personel Sahada
6
Erciş Kaymakamı Karaloğlu'ndan Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti
7
Artvin'de Çığ Faciası: Çobanın Kimliği Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları