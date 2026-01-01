DOLAR
Kırklareli'de Yılbaşı Gecesi Geniş Çaplı Polis Denetimi

Kırklareli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için kent genelinde kapsamlı kimlik, alkol ve trafik kontrolleri yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:15
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:16
Kırklareli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla kent genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim alanları ve uygulamalar

Kent merkezi başta olmak üzere ilçe girişleri, ana arterler, eğlence mekanlarının bulunduğu noktalar ve uygulama alanlarında yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı; alkol denetimleri ve evrak kontrolleri titizlikle sürdürüldü.

Yoğunluk ve hedeflenen tedbirler

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller artırıldı. Yapılan uygulamaların amacı, yılbaşı gecesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve kamu düzenini sağlamaktı.

Vatandaş iletişimi ve koordinasyon

Denetimler sırasında polis ekipleri vatandaşlarla sohbet ederek yeni yıl temennilerini iletti ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamalar, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, polis ekiplerinin katılımıyla gece boyunca aralıksız devam etti.

