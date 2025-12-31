Samsun'da 9. Kattan Balkona Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu müdür yardımcısı Selma Zaman (42), 10 katlı binanın 9. katından, binanın altındaki marketin üstündeki 2. kattaki balkona düştü.

Olayın fark edilmesi üzerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zaman, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Samsun Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelere rağmen Selma Zaman hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

