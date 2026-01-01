İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer Beyaza Büründü

İstanbul yeni yıla karla girdi
İstanbul’da yeni yılın ilk dakikalarında başlayan kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Özellikle Sarıyer ve Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu.
Sarıyer'de etkili kar yağışı
Sarıyer bölgesinde kısa sürede bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluştu. Kar, soğuk havanın etkisiyle kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde belirginleşti.
Gözlemler, yeni yılın ilk dakikalarından itibaren etkisini sürdüren kar yağışının bazı bölgelerde şehir siluetini beyaza bürüdüğünü gösteriyor.
