İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer Beyaza Büründü

İstanbul yeni yılın ilk dakikalarında karla girdi; Sarıyer ve Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde bina çatıları ve araçlar beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:14
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:14
İstanbul yeni yıla karla girdi

İstanbul’da yeni yılın ilk dakikalarında başlayan kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Özellikle Sarıyer ve Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu.

Sarıyer'de etkili kar yağışı

Sarıyer bölgesinde kısa sürede bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluştu. Kar, soğuk havanın etkisiyle kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde belirginleşti.

Gözlemler, yeni yılın ilk dakikalarından itibaren etkisini sürdüren kar yağışının bazı bölgelerde şehir siluetini beyaza bürüdüğünü gösteriyor.

İstanbul yeni yıla karla girdi: Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor

İstanbul yeni yıla karla girdi: Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

