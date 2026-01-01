DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,16 -0,06%
BITCOIN
3.766.299,35 -0,02%

Zonguldak'ta Köprüde Asılı Kalan Cip Filyos Çayı'na Düşmekten Kurtuldu

Zonguldak Çaycuma'da buzlu yolda kontrolden çıkan 58 AFJ 973 plakalı cip, 6 Nisan Köprüsü korkuluklarına asılarak Filyos Çayı'na düşmekten kurtuldu; kazada yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:33
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:35
Zonguldak'ta Köprüde Asılı Kalan Cip Filyos Çayı'na Düşmekten Kurtuldu

Zonguldak'ta Köprüde Asılı Kalan Cip Filyos Çayı'na Düşmekten Kurtuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan bir cip, köprü korkuluklarına asılarak Filyos Çayı'na düşmekten son anda kurtuldu. Olayda araçtaki dört kişi ölümden kıl payı döndü.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde ilçenin 6 Nisan Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 AFJ 973 plakalı cip, çarşı istikametinden İstasyon mevkiine seyir halindeyken yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak köprü korkuluklarını kırdı ve askıda kaldı.

Müdahale ve İnceleme

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Askıda kalan araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada yaralanan olmadı ve polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE KAZA MEYDANA GELDİ.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE KAZA MEYDANA GELDİ.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE KAZA MEYDANA GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Kilis Valisi Tahir Şahin'den Yeni Yıl Denetimi
3
Kilis Valisi Tahir Şahin'den Yeni Yıl Denetimi
4
Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, Kaza Kamerada
5
Elazığ'da 2026'nın İlk Saatlerinde Trafik Denetimi
6
Elazığ'da 2026'nın İlk Saatlerinde Trafik Denetimi
7
Bartın'da Paletli Ambulansla Mahsur Kalan 76 Yaşındaki Hasta Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları