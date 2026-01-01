Zonguldak'ta Köprüde Asılı Kalan Cip Filyos Çayı'na Düşmekten Kurtuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan bir cip, köprü korkuluklarına asılarak Filyos Çayı'na düşmekten son anda kurtuldu. Olayda araçtaki dört kişi ölümden kıl payı döndü.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde ilçenin 6 Nisan Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 AFJ 973 plakalı cip, çarşı istikametinden İstasyon mevkiine seyir halindeyken yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak köprü korkuluklarını kırdı ve askıda kaldı.

Müdahale ve İnceleme

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Askıda kalan araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada yaralanan olmadı ve polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

