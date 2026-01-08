Düzeltme: CHP Urla Başkan Aday Adayı Burak Ulamışlı Denizde Ölü Bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde CHP'nin 31 Mart 2024 aday adayı Burak Ulamışlı (45) denizde ölü bulundu. Cenaze Adli Tıp'a kaldırıldı, polis cinayet şüphesi olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:40
İzmir'in Urla ilçesinde, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı Burak Ulamışlı (45) denizde ölü bulundu.

Olayın Detayları

Olay, akşam saatlerinde Urla ilçesinde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından denizde bir kişinin cansız bedeni fark edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası olduğu belirtilen Ulamışlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, şu an için cinayet şüphesinin bulunmadığı ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

