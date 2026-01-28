Ece Güney'in Evi Sevgilisi Tarafından Ateşe Verildi: Esenyurt'ta Yangın

Ece Güney’in Esenyurt’taki evi, 26 Ocak’ta sevgilisi tarafından ateşe verildi; yangın söndürüldü, yaralanan yok, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 10:31
Ece Güney'in Evi Sevgilisi Tarafından Ateşe Verildi: Esenyurt'ta Yangın

Ece Güney'in Evi Sevgilisi Tarafından Ateşe Verildi

Olayın Detayları

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney’in oğlu Selim Güney’le bir süre evli kalan Ece Güney’in kaldığı daire, iddialara göre sevgilisi tarafından ateşe verildi.

Yangın, 26 Ocak’ta Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bir sitedeki dairede çıktı. İddialara göre, Ece Güney ile sevgilisi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine sevgilisi evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm daireyi sardı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, dairede büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangını çıkardığı iddia edilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı; şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tanıkların İfadeleri

Necla Türk, aynı sitede oturduğunu belirterek olayı anlattı: "Birlikte kaldığı erkek arkadaşı. Kendisi erkek arkadaşını dışarı atmıştı, o da sinirlendi. Tartışıyorlar, sevgilisini dışarı çıkartıyor, kapıyı kapatıyor, açmıyor. Zaten alkollüler. İşte bayağı bir tartıştılar, aşağı indi, polisi çağırdık. Polisler geldi, müdahale edemediler, geri gittiler. İkisinin de rahatsızlığı var zaten. Adam da dedi polislere ’Ben yakacağım evi’, polisler gitti. Ondan sonra Ece Güney’i diğer arkadaşı çıkarttı. Onlar daireden ayrıldı. ’O daireyi ben yakacağım’ dedi ve eve gitti. Aşağı indi 15 dakika sonra falan, ’Ben daireyi yaktım’ dedi. ’Daireyi ateşe verdim, polisi arayın’ dedi. İtfaiyeye falan baktık. Zaten çıkmamızla her yer duman oldu. İtfaiye, ambulans, polis falan müdahale etti."

Haluk Demir, site sakinlerinden, şöyle konuştu: "Tartışmalarla uyandık, ben tekrardan uyudum. Bir süre sonra güvenlik bir daha aradı işte yangın var falan diye. Biz bir çıktık dışarı zaten ortalık ana baba günü, koridorlardan bile çıkamadık. Bir de bunun sevgilisi zaten evi yakıyor, ikisi beraberlerdi. Yani iki dakika arayla ikisi de evi ateşe verip dışarı çıkıyorlar. Ondan sonra zaten ambulanslar, polisler burada, itfaiyeler geldi."

Arka Plan

Ece Güney, bir dönem sanatçı Gökhan Güney’in oğlu Selim Güney ile evlenmişti. Ece Güney’in ismi, daha önce de Esenyurt’ta yaşanan başka bir yangın olayıyla gündeme gelmiş; o olayda da yangını kendisinin çıkardığı iddia edilmişti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

