Şırnak'ta 142 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi — Cizre'de İki Gözaltı

Şırnak'ta 142 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Cizre'de durdurulan çekicide büyük operasyon

Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelede, zehir sevkiyatına ağır darbe vuruldu. Hakkari'den batı illerine uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Şırnak'ın Cizre ilçesinde şüpheli bir çekiciyi durdurdu.

Çekici sürücüleri H.B. ve H.Y. idaresindeki araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu tacirlerinin batı illerine sevkiyat planı deşifre edilerek engellendi. Yetkililer, ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla binlerce gencin hayatının karartılmasının önlendiğini vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla süreceği belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemek isteyenlere asla geçit verilmeyecek" mesajı verildi.

Başarılı operasyonda görev alan polisler tebrik edilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

