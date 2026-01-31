Isparta'da 7 Araçlı Zincirleme Kaza: Gökkubbe Altında Maddi Hasar

Isparta'da 7 araç birbirine girdi: Zincirleme kaza Gökkubbe altında gerçekleşti

Kavşakta ani fren zinciri tetikledi; ekipler müdahale etti

Isparta'da cadde üzerinde, bir otomobilin ani fren yapması sonucu arkasında seyir halinde olan 7 otomobil birbirine girdi. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde bulunan Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nin alt kısmındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta en öndeki aracın ani fren yapmasıyla arkasındaki araçlar zincirleme şekilde çarpıştı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlarla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Olayın özeti: Kavşakta ani fren nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza; sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralanma kaydedilmedi, araçlarda sadece maddi hasar meydana geldi.

ISPARTA’DA CADDE ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEKİ 7 OTOMOBİLİN KAVŞAKTA EN ÖNDEKİ ARACIN ANİ FREN YAPMASI SONUCU KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.