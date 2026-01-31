Isparta'da 7 Araçlı Zincirleme Kaza: Gökkubbe Altında Maddi Hasar

Isparta'da Batıkent Mahallesi'nde, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi altındaki kavşakta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi; yaralanan yok, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 21:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 21:37
Isparta'da 7 Araçlı Zincirleme Kaza: Gökkubbe Altında Maddi Hasar

Isparta'da 7 araç birbirine girdi: Zincirleme kaza Gökkubbe altında gerçekleşti

Kavşakta ani fren zinciri tetikledi; ekipler müdahale etti

Isparta'da cadde üzerinde, bir otomobilin ani fren yapması sonucu arkasında seyir halinde olan 7 otomobil birbirine girdi. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde bulunan Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nin alt kısmındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta en öndeki aracın ani fren yapmasıyla arkasındaki araçlar zincirleme şekilde çarpıştı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlarla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Olayın özeti: Kavşakta ani fren nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza; sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralanma kaydedilmedi, araçlarda sadece maddi hasar meydana geldi.

ISPARTA'DA CADDE ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEKİ 7 OTOMOBİLİN KAVŞAKTA EN ÖNDEKİ ARACIN ANİ FREN YAPMASI SONUCU KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

