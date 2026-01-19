Edirne'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kilometrelerce Kuyruk

Edirne'de Hasanağa Bayırı'nda devrilen çakıl yüklü kamyon 1 kişinin yaralanmasına ve Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda kilometrelerce kuyruk oluşmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:28
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:28
Edirne'de çakıl yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı ve Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, Lalapaşa istikametinden Edirne yönüne seyreden K.Ş. idaresindeki 42 KG 160 plakalı çakıl yüklü hafriyat kamyonu, Hasanağa Bayırı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Trafik etkisi ve soruşturma

Yan yatan kamyonun kurtarma çalışmaları sırasında, Hamzabeyli Sınır Kapısı yönüne giden ihracat tırları ile Edirne istikametine seyreden araçlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Hafriyat kamyonu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra uluslararası yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

