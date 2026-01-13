Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin de bulunduğu operasyon sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler arasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu bulunuyor.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturmayı yürüten birim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu olarak açıklandı. Şüpheliler hakkında bir veya birkaçını işledikleri iddia edilen suçlamalar arasında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak yer alıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şunlar: Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı