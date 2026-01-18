Edirne'de İç Çamaşırı Hırsızlığı Kamerada

Edirne'de üç genç kızın giyim mağazasından iç çamaşırı ve çorap çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı; iş yeri sahipleri emniyete şikâyetçi olacak.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:15
Edirne'de İç Çamaşırı Hırsızlığı Kamerada

Edirne'de İç Çamaşırı Hırsızlığı Kamerada

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de bir giyim mağazasına gelen 3 genç kız, iç çamaşırı ve çorap gibi ürünleri çaldı. Şüphelilerin işletme sahibini fiyat sorarak oyaladığı; kolon arkasını kullanıp ürünleri poşetlerine ve üzerlerine gizledikleri anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamerayı açınca hırsızlığı gördük

Zübeyde Kalkan, "Şüphelendim ama emin olamadım. Eve gittikten sonra kamerayı açtık, kızların çaldığını gördük. Kolonun arkasında saklanarak, ben her hareket ettikçe ters taraftan ürünleri almışlar. Çok çirkin bir şey. Daha önce de gelmişlerdi, belki o zaman da çalmış olabilirler. Maddi zarar önemli değil ama yapılan şey çok rahatsız edici" dedi.

Esnaf uyarıldı, suç duyurusu yapılacak

Mustafa Kalkan ise, "Akşam kameraları inceledik. Ürünleri alıp poşetlerine ve üzerlerine gizlediklerini net şekilde gördük. Genç kızların böyle bir şey yapmasını kabullenemiyoruz. Bizi maddi olarak çok etkilemez ama bunun alışkanlık haline gelmesi daha büyük bir sorun. Çarşıdaki tüm esnafın dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İş yeri sahipleri, olayla ilgili diğer esnafı uyarmanın yanı sıra emniyete şikâyetçi olacaklarını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ HIRSIZLIK ANLARI

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ HIRSIZLIK ANLARI

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ HIRSIZLIK ANLARI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Yalvaç’ta Hurda İşletmesi Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Tekirdağ Çorlu'da Virajda Kayan Araç Kaza Eşiğinden Döndü — Araç Kamerası Kaydetti
3
Antalya'da Helin Kutlay başından vurularak hayatını kaybetti — eşi gözaltında
4
İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti
5
İstanbul Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon 760 Bin Hap Ele Geçirildi
6
Ünye'de oto bakım servisinde ölen 2 genç defnedildi
7
Batman'da Trafik Kazası: Yaya Metrelerce Havaya Fırladı, 1 Ölü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları