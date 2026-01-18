Edirne'de İç Çamaşırı Hırsızlığı Kamerada

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de bir giyim mağazasına gelen 3 genç kız, iç çamaşırı ve çorap gibi ürünleri çaldı. Şüphelilerin işletme sahibini fiyat sorarak oyaladığı; kolon arkasını kullanıp ürünleri poşetlerine ve üzerlerine gizledikleri anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamerayı açınca hırsızlığı gördük

Zübeyde Kalkan, "Şüphelendim ama emin olamadım. Eve gittikten sonra kamerayı açtık, kızların çaldığını gördük. Kolonun arkasında saklanarak, ben her hareket ettikçe ters taraftan ürünleri almışlar. Çok çirkin bir şey. Daha önce de gelmişlerdi, belki o zaman da çalmış olabilirler. Maddi zarar önemli değil ama yapılan şey çok rahatsız edici" dedi.

Esnaf uyarıldı, suç duyurusu yapılacak

Mustafa Kalkan ise, "Akşam kameraları inceledik. Ürünleri alıp poşetlerine ve üzerlerine gizlediklerini net şekilde gördük. Genç kızların böyle bir şey yapmasını kabullenemiyoruz. Bizi maddi olarak çok etkilemez ama bunun alışkanlık haline gelmesi daha büyük bir sorun. Çarşıdaki tüm esnafın dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İş yeri sahipleri, olayla ilgili diğer esnafı uyarmanın yanı sıra emniyete şikâyetçi olacaklarını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ HIRSIZLIK ANLARI