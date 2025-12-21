Edirne'de Kavşak Kazası: 7 Yaralı
Kaza Detayları
Edirne'nin Kırklareli Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, H.S.'nin kullandığı 35 AU 8902 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 34 MYB 210 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale edildi. Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Olayın nedenine dair detayların jandarma çalışmasının ardından netleşeceği belirtildi.
Kavşaklarda dikkat ve trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yapıldı.
