Edirne'de Kavşak Kazası: 7 Yaralı

Edirne'nin Kırklareli Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı; yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:25
Kaza Detayları

Edirne'nin Kırklareli Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, H.S.'nin kullandığı 35 AU 8902 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 34 MYB 210 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale edildi. Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Olayın nedenine dair detayların jandarma çalışmasının ardından netleşeceği belirtildi.

Kavşaklarda dikkat ve trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yapıldı.

