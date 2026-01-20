Edirne'de Kömürlük Yangını: Depolar Alevlere Teslim Oldu

Edirne'de kömürlükler alevlere teslim oldu

Olay ve müdahale

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir kömür deposunda başlayan yangın çevredeki kömürlüklere sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun müdahale ile alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depolarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

