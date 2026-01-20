Edirne'de Kömürlük Yangını: Depolar Alevlere Teslim Oldu

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kömür deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, depolarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 20:16
Olay ve müdahale

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir kömür deposunda başlayan yangın çevredeki kömürlüklere sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun müdahale ile alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depolarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

