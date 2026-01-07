Edirne'de Minibüs Sulama Kanalına Düştü: 2 Kişi Kurtarıldı

Edirne Havsa'da sağanak sonrası kontrolden çıkan minibüs sulama kanalına devrildi; AFAD ve ekipleri sürücü ile işçiyi saniyeler içinde kurtardı. Sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 23:49
Edirne'de Minibüs Sulama Kanalına Devrildi

Havsa'da şiddetli sağanak kurtarma operasyonu başlattı

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Abalar köyü yakınlarında, yoğun yağışın etkisiyle kontrolden çıkan bir minibüs yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Olayda minibüsün yarısı suya gömüldü ve araçta sürücü ile bir işçi mahsur kaldı.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen AFAD, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri zor şartlar altında kurtarma çalışması yürüttü. Kanalın debisinin yüksek olması ve yağışın sürmesi ekipler için ek zorluk oluşturdu.

Yapılan hızlı müdahale sonucunda mahsur kalan 2 kişi saniyelerle tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sürücü ve işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

