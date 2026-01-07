Edirne'de Minibüs Sulama Kanalına Düştü: 2 Kişi Kurtarıldı

Edirne'de Minibüs Sulama Kanalına Devrildi

Havsa'da şiddetli sağanak kurtarma operasyonu başlattı

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Abalar köyü yakınlarında, yoğun yağışın etkisiyle kontrolden çıkan bir minibüs yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Olayda minibüsün yarısı suya gömüldü ve araçta sürücü ile bir işçi mahsur kaldı.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen AFAD, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri zor şartlar altında kurtarma çalışması yürüttü. Kanalın debisinin yüksek olması ve yağışın sürmesi ekipler için ek zorluk oluşturdu.

Yapılan hızlı müdahale sonucunda mahsur kalan 2 kişi saniyelerle tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sürücü ve işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

EDİRNE’DE CAN PAZARI: MAHSUR KALAN KİŞİLER İÇİN TAHLİYE OPERASYONU