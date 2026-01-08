Yozgat'ta zincirleme kaza: Ambulans ve 2 otomobil çarpıştı, 7 yaralı

Yozgat Sorgun'da ambulans ile iki otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; ekipler olay yerinde müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 23:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 00:01
Yozgat'ta zincirleme kaza: Ambulans ve 2 otomobil çarpıştı, 7 yaralı

Yozgat'ta zincirleme kaza: Ambulans ve 2 otomobil çarpıştı, 7 yaralı

Olay Yeri: Sorgun, Sanayi Caddesi

Yozgat'ta, Sorgun ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ü.S. idaresindeki 66 DU 112 plakalı ambulans ile plakaları öğrenilemeyen A.L. ve M.Ö.'nün kullandığı iki otomobil Sanayi Caddesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

