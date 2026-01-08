Yozgat'ta zincirleme kaza: Ambulans ve 2 otomobil çarpıştı, 7 yaralı

Olay Yeri: Sorgun, Sanayi Caddesi

Yozgat'ta, Sorgun ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ü.S. idaresindeki 66 DU 112 plakalı ambulans ile plakaları öğrenilemeyen A.L. ve M.Ö.'nün kullandığı iki otomobil Sanayi Caddesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YOZGAT’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.-