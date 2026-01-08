Elazığ'da hafif ticari araç direğe çarpıp karşı şeride geçti: 4 yaralı

Elazığ Yurtbaşı yolunda kontrolden çıkan 20 Y 6981 plakalı hafif ticari araç aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti; kazada 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 23:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 00:01
Elazığ'da hafif ticari araç direğe çarpıp karşı şeride geçti: 4 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç direğe çarpıp karşı şeride geçti: 4 yaralı

Kaza Detayları

Elazığ'ın Yurtbaşı yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenilen 20 Y 6981 plakalı hafif ticari araç refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti.

Kazada 4 kişi yaralandı. Olay anında karşı şeritten araç gelmemesi, yetkililerin ifadelerine göre olası daha büyük bir faciayı önledi.

Müdahale ve İnceleme

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri ve ilgili ekipler kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU, AYDINLATMA...

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU, AYDINLATMA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir Mucur'da garaj yangını: Traktör kullanılamaz hale geldi
2
Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçirildi
3
Elazığ'da hafif ticari araç direğe çarpıp karşı şeride geçti: 4 yaralı
4
Kırıkhan’da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Beylikdüzü'nde Nefes Kesen Operasyon: 88 Kilo Eroin Ele Geçirildi
6
Sinop’ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
7
Demirci'de Kayıp Şerife Çınar İçin Arama Çalışmaları 7. Günde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları