Elazığ'da hafif ticari araç direğe çarpıp karşı şeride geçti: 4 yaralı

Kaza Detayları

Elazığ'ın Yurtbaşı yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenilen 20 Y 6981 plakalı hafif ticari araç refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti.

Kazada 4 kişi yaralandı. Olay anında karşı şeritten araç gelmemesi, yetkililerin ifadelerine göre olası daha büyük bir faciayı önledi.

Müdahale ve İnceleme

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri ve ilgili ekipler kaza yerinde inceleme yaptı.

