Edirne'de Müstakil Ev Alevlere Teslim Oldu

Edirne Karaağaç'ta 5 kişinin yaşadığı müstakil ev çıkan yangında tamamen kül oldu; can kaybı yok, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 00:03
Karaağaç Mahallesi'nde çıkan yangın tek katlı evi kullanılamaz hale getirdi

Edirne'de, Karaağaç Mahallesi'nde 5 kişinin ikamet ettiği tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti ve müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evleri zarar gören aile fertleri sinir krizi geçirdi. Müdahale sonrası tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kül olurken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

Evi yanan Nurgül Özdemir, gözyaşları içinde evinin yanışını izleyerek çok üzgün olduğunu belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

