Edirne'de müstakil ev alevlere teslim oldu

Karaağaç Mahallesi'nde çıkan yangın tek katlı evi kullanılamaz hale getirdi

Edirne'de, Karaağaç Mahallesi'nde 5 kişinin ikamet ettiği tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti ve müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evleri zarar gören aile fertleri sinir krizi geçirdi. Müdahale sonrası tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kül olurken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

Evi yanan Nurgül Özdemir, gözyaşları içinde evinin yanışını izleyerek çok üzgün olduğunu belirtti.

EVİ YANAN KADIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ