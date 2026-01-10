Edirne'de Peş Peşe Kazalar: Hamzabeyli'de Otomobil Tıra Çarptı, Demirhamlı'da Tır Sulama Kanalında Durdu

Edirne'de aynı gün iki trafik kazası: Hamzabeyli'de otomobil tıra çarptı, Demirhamlı'da tır sulama kanalında durabildi; can kaybı veya yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:22
Edirne'de Peş Peşe Kazalar: Hamzabeyli'de Otomobil Tıra Çarptı, Demirhamlı'da Tır Sulama Kanalında Durdu

Edirne'de Peş Peşe Trafik Kazaları

Edirne'de aynı gün içinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, olası facialar şans eseri önlendi. Kazalarda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmedi.

Hamzabeyli Yolu'nda Otomobil Tıra Arkadan Çarptı

Dün Hamzabeyli yolu üzerinde gerçekleşen kazada bir otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücünün burnu bile kanamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kazaya karışan araçlar kontrollü şekilde yoldan kaldırıldı.

Demirhamlı Köyü'nde Tır Sulama Kanalında Durabildi

Demirhamlı köyünde meydana gelen ikinci kazada ise sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak sulama kanalına girdi. Kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki tır ancak sulama kanalında durabildi. Bölgeye sevk edilen kurtarıcı ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tırı bulunduğu yerden çıkardı.

Her iki olayda da can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olaylarla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

EDİRNE'DE AYNI GÜN MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA, MUHTEMEL FACİALAR UCUZ ATLATILDI.

EDİRNE'DE AYNI GÜN MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA, MUHTEMEL FACİALAR UCUZ ATLATILDI.

EDİRNE'DE AYNI GÜN MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA, MUHTEMEL FACİALAR UCUZ ATLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat’ta Miras Tartışması: Oğluna Babasının Adını Veren M.C. Babasını Baltayla Öldürdü
2
Adapazarı'nda Kaçakçılık Operasyonu: S.U. (40) Gözaltında
3
Nazilli'de Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı, Tutuklandı
4
Bursa İznik’te Çatı Yangını: Yatalak Hastanın Bulunması Alarm Verdi
5
Bitlis'te Narkotik Operasyonu: 27 Tutuklu, Silah ve El Bombası Ele Geçti
6
Söke'de Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı: Durmuş Tuna Yaralandı
7
Şanlıurfa Siverek’te 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları