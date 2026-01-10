Edirne'de Peş Peşe Kazalar: Hamzabeyli'de Otomobil Tıra Çarptı, Demirhamlı'da Tır Sulama Kanalında Durdu

Edirne'de Peş Peşe Trafik Kazaları

Edirne'de aynı gün içinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, olası facialar şans eseri önlendi. Kazalarda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmedi.

Hamzabeyli Yolu'nda Otomobil Tıra Arkadan Çarptı

Dün Hamzabeyli yolu üzerinde gerçekleşen kazada bir otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücünün burnu bile kanamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kazaya karışan araçlar kontrollü şekilde yoldan kaldırıldı.

Demirhamlı Köyü'nde Tır Sulama Kanalında Durabildi

Demirhamlı köyünde meydana gelen ikinci kazada ise sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak sulama kanalına girdi. Kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki tır ancak sulama kanalında durabildi. Bölgeye sevk edilen kurtarıcı ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tırı bulunduğu yerden çıkardı.

Her iki olayda da can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olaylarla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

