Edirne'de Tır Bariyerleri Kağıt Gibi Ezdi: Kapıkule Yolunda Korkutan Kaza

Edirne'de Tır Bariyerleri Kağıt Gibi Ezdi

Kapıkule yolu üzerinde bariyerleri biçen tırın görüntüleri kazanın şiddetini ortaya koydu

Edirne otoyolunda seyir halindeki bir tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolda bulunan bariyerleri adeta biçti. Olay, Kapıkule yolunda meydana geldi ve kazanın görüntüleri aracın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, E.M. idaresindeki PA 6863 MB plakalı tırın bariyerlere çarpmasıyla başladı. Araç metrelerce sürüklenerek ilerledi ve çelik bariyerleri parçalayarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi.

Kaza nedeniyle otoyolun bir şeridi trafiğe kapatıldı; Karayolları ekipleri yoldaki enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise bölgede ulaşımın kontrollü sağlanması ve olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Tır bariyerleri kağıt gibi ezdi