Yüksekova'da 30 Kilogram Skunk Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Gözaltında

10 Ocak 2026'de Yüksekova'da düzenlenen operasyonda, hafif ticari araçta 48 parça halinde toplam 30 kilogram Skunk ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:36
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:36
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, hafif ticari kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 48 parça halinde toplam 30 kilogram Skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, 10 Ocak 2026 tarihinde Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, aracın arka koltuk ve bagaj kısmında bulunan iki çuval içinde ele geçirilen maddelerin toplam miktarı açıklandı.

Emniyetin açıklaması

Operasyon kapsamında yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Hakkâri'de tüm kolluk birimlerinin, vatandaşların huzur ve güvenliği ile çocukların ve gençlerin geleceğini korumak amacıyla uyuşturucu ile mücadelesini kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları