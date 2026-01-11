Terkos Gölü'nde Gece Sürprizi: Karavan Kamerasına Yansıyan Kurt
Gece kayıtları doğa tutkununu şaşırttı
İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi yakınlarında, Terkos Gölü kıyısında karavan kampı yapan Şükrü Sağlam, doğal yaşamı izlemek amacıyla kamp alanına bir kamera sistemi kurdu.
Kurulan gece görüş özelliğine sahip kamera, bölgedeki nadir anlardan birini kaydetti: bir kurdun göl kıyısında dolaştığı anlar net şekilde görüntülendi.
Kayıtlarda kurdun sakin adımlarla kıyı boyunca ilerlediği ve çevreyi incelediği görülüyor. Sağlam, sabah saatlerinde görüntüleri incelediğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Kaydedilen bu görüntüler, doğa gözlemcileri ve sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
