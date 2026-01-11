Kayseri’de Tartışma Kanlı Bitti: Banyoda Bıçaklandı, 1 Ölü

Kayseri Melikgazi’de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü; şüpheli evde yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:17
Melikgazi — Olayın ayrıntıları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, bir evde çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olay, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak üzerindeki 5 katlı binanın teras katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Z., banyoda S.C.’yi bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede S.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

F.Z. polis ekipleri tarafından evde yakalanarak gözaltına alındı. F.Z.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

