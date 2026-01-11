Fatih'te Sağanak: Ayvansaray Albayrak Sokak'ta İstinat Duvarı Yıkıldı

Fatih'te İstinat Duvarı Yıkıldı

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak'ta, etkili sağanak yağışın ardından bir istinat duvarı sokağa yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayın Detayları ve Müdahale

Olay, akşam saatlerinde Albayrak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışın etkisiyle duvar çöktü. Duvarın yıkıldığı sırada sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yıkılan duvarın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise sokağa dökülen moloz ve ağaç parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı. Yetkililer, alanda gerekli müdahalelerin yapıldığını ve can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

İtfaiye Aracının Manevra Zorluğu

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye aracının, sokakta hatalı park eden bir tur otobüsü nedeniyle manevra almakta zorlandığı belirtildi. Yaşanan zorluk anları kameralar tarafından görüntülendi.

Fatih’te istinat duvarı çöktü