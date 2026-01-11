İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu Soğucak-Kuyualan arasındaki zincirleme kazada 12 araç karıştı; 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:03
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:12
Kaza Detayı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikameti Soğucak-Kuyualan arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 12 araç karıştı. Kazaya karışan araçlar şunlar: 34 CLM 508 plakalı Fiat Transit marka, 34 FEK 898, 59 AGJ 682, 34 GDZ 892, 34 TM 7617 BMW, 10 TC 505 plakalı Audi marka, 34, GPH 649, 34 SB 4132 Fiat marka, 45 UM 500 Volva marka, 34 EEY 475, 34 DZR 762, 35 CEG 356 plakalı araçlar.

Müdahale ve Yaralı Durumu

Kaza ihbarı üzerine Balıkesir ve Savaştepe'den itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk olarak bölgeye ulaşan Savaştepe Grup Amirliği ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada A.D. hayatını kaybetti; 10 kişi yaralanarak hastanelere sevk edildi. Yaralılardan E.U. ağır, S.A., H.A. ve Y.U. ise hafif yaralandı. Diğer yaralıların isimleri arasında E.D., A.U., R.K., Ü.D., C.Ü. ve İ.A. yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

