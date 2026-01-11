Aksaray'da Araç İçinde Bıçaklı Saldırı: Genç 'Kaçmasaydım Beni Öldürürdü' Dedi

Aksaray'da araç içinde bıçaklı saldırı: Genç yaralandı

Taşpazar Mahallesi'nde olay

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte araçla gezmeye çıkan Arda G. (23), araçla yol üzerinde durdukları esnada iddiasına göre İsa Ç. isimli şahıs araca gelerek camdan saldırdı. Aracın içindeki Arda G.'ye bıçakla saldıran İsa Ç., şahsı kolundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

O sırada bölgede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri durumu fark ederek olaya müdahale etti. Yaralı şahıs koruma altına alınırken, polis memurları tarafından yara üzerine ilk müdahale yapıldı.

Yaşanan olayı polis memurlarına anlatan Arda G., olay esnasında saldırıdan kaçtığını belirterek "Kaçmasaydım beni öldürürdü o" dedi.

Kavganın ve bıçaklama olayının sebebi henüz öğrenilemezken, yaralı genç ambulans ve hastane muayenesini reddetti. Bunun üzerine gencin üzeri arandıktan sonra polis otosuna alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Arabanın içinde bıçaklandı, "Kaçmasaydım beni öldürürdü" dedi