Edirne'de Yangın: Havsa Yolageldi'de Yaşlı Kadının Müstakil Evi Yandı

Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde çıkan yangında yaşlı kadına ait tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi; can kaybı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:42
Edirne'de Havsa Yolageldi Köyünde Müstakil Ev Alevlere Teslim Oldu

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyünde, yaşlı bir kadına ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı.

Müdahale

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve Soruşturma

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi ve ciddi maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

