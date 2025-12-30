DOLAR
Gaziantep'te servis ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te 24 Aralık'ta Şehitkamil Karahöyük Mahallesi'nde servis ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:11
Kaza anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı

24 Aralık günü Şehitkamil ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis ile 27 KL 446 plakalı, sürücüsü öğrenilemeyen panelvan tipi araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından araçlar savrularak devrildi. Olay üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı; bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saha ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Panelvan tipi araçta bulunan bir kadının ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta farklı yönlerden gelen araçların hızla çarpışması ve sonrasında araçların savrularak devrilme anları yer alıyor.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

