DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,02%
ALTIN
6.059,55 -1,42%
BITCOIN
3.773.839,67 -0,9%

Kütahya'da Umre Vaadiyle 23 Kişiyi Dolandırdığı İddia Edilen Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da umre organizasyonu vaadiyle 23 kişiden toplam 31 bin 850 dolar ve 107 bin TL aldığı ileri sürülen Bünyamin A. tutuklandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:37
Kütahya'da Umre Vaadiyle 23 Kişiyi Dolandırdığı İddia Edilen Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da Umre Vaadiyle 23 Kişiyi Dolandırdığı İddia Edilen Şahıs Tutuklandı

Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Balıklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve iş yerinin mesul müdürü Bünyamin A.(68), umreye gitmek isteyen 23 kişi ile anlaşma sağladı. Müştekilerin, kişi başı bin 100 ile bin 250 dolar arasında değişen ücretler ödediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran müştekiler, umre organizasyonu hakkında bilgi almak için şüpheliyle görüştüklerinde, Bünyamin A.'nın topladığı paraları "Paraları başka bir dolandırıcıya kaptırdım" dediğini beyan etti. Bu beyan üzerine olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Gözaltına alınan Bünyamin A.'nın ifadesinde, müştekilerden toplamda 31 bin 850 ABD doları ve 107 bin TL aldığını kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin, bu paraların bir kısmını uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla kumar ve bahis oynayarak harcadığını, parayı geri alabilmek ve bloke edilen hesabını açtırmak amacıyla Ciristina Georgieva isimli bir kişiye gönderdiğini söylediği belirtildi.

Ayrıca şüphelinin, 110 bin TLlik kısmı ise umre masrafları için turizm firmasına gönderdiğini iddia ettiği aktarıldı.

Bünyamin A., Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla 26 Aralık 2025 günü gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ateş, tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BÜNYAMİN A. TUTUKLANDI

BÜNYAMİN A. TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Darbe: 228 Ocak Kapatıldı
2
Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada
3
Burdur'da Otobüs Şoförü Otelde Ölü Bulundu
4
Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma
5
Gaziantep'te servis ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
6
Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıla 7/24 Hazır
7
Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci Abidin Dağköy Sakarya'da defnedildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları