Kütahya'da Umre Vaadiyle 23 Kişiyi Dolandırdığı İddia Edilen Şahıs Tutuklandı

Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Balıklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve iş yerinin mesul müdürü Bünyamin A.(68), umreye gitmek isteyen 23 kişi ile anlaşma sağladı. Müştekilerin, kişi başı bin 100 ile bin 250 dolar arasında değişen ücretler ödediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran müştekiler, umre organizasyonu hakkında bilgi almak için şüpheliyle görüştüklerinde, Bünyamin A.'nın topladığı paraları "Paraları başka bir dolandırıcıya kaptırdım" dediğini beyan etti. Bu beyan üzerine olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Gözaltına alınan Bünyamin A.'nın ifadesinde, müştekilerden toplamda 31 bin 850 ABD doları ve 107 bin TL aldığını kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin, bu paraların bir kısmını uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla kumar ve bahis oynayarak harcadığını, parayı geri alabilmek ve bloke edilen hesabını açtırmak amacıyla Ciristina Georgieva isimli bir kişiye gönderdiğini söylediği belirtildi.

Ayrıca şüphelinin, 110 bin TLlik kısmı ise umre masrafları için turizm firmasına gönderdiğini iddia ettiği aktarıldı.

Bünyamin A., Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla 26 Aralık 2025 günü gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ateş, tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

