DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,07%
ALTIN
6.020,87 -0,77%
BITCOIN
3.774.891,29 -0,94%

21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 357 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:08
21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 şüpheli yakalandı

21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 şehirde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 357 kişinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, operasyonun koordinasyonunun Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, EGM TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlükleri tarafından sağlandığını belirtti.

Operasyonun gerçekleştirildiği iller: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında yer alan ifadeler:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi. 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz"

Emniyet güçlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlar, terörle mücadeledeki kararlılığı gösterirken, yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 357 örgüt mensubu...

DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 357 örgüt mensubu yakalandı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AŞAV Başkanı Mehmet Akar: "İmanlı Türk Milleti’nde Vatan Aşkı Tükenmez"
2
Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri: 31 Aralık'ta Birçok Yol Trafiğe Kapatılacak
3
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
4
Kapıkule’de Dev Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Milyon Ecstasy Yakalandı
5
Samsun'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Pikap Kaçtı
6
Mersin'de Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosikletliye Çarptı — Kaza Kamerada
7
Karaman'da Kamyon Otomobile Çarptı — 2 Yaralı, Otomobil Halk Otobüse Çarptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları