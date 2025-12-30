21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 şehirde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 357 kişinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, operasyonun koordinasyonunun Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, EGM TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlükleri tarafından sağlandığını belirtti.

Operasyonun gerçekleştirildiği iller: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında yer alan ifadeler:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi. 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz"

Emniyet güçlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlar, terörle mücadeledeki kararlılığı gösterirken, yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

