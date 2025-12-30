DOLAR
Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 46 Yakalama

19-25 Aralık 2025 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 5 organizatör ile 46 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı, 3 araç ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:04
Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

19-25 Aralık 2025 tarihlerinde jandarma operasyonu

Çanakkale’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19-25 Aralık 2025 tarihleri arasında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 5 organizatör ve 46 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 3 araç ele geçirildi.

Yakalanan organizatörlerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 organizatörün adli işlemleri ise devam ediyor.

Yakalanan 46 kaçak göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından GÖKSEM'e teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

