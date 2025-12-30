Yerköy’de Güney Ekspres’te Polis Denetimi: 87 Yolcu Kontrol Edildi

Denetim Detayları

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat’ın Yerköy ilçesinden geçen Güney Ekspres treninde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.

Siirt Kurtalan-Ankara seferini yapan tren, Yerköy Tren İstasyonu’nda kontrol edildi. Hareket halindeki trende yürütülen uygulama Sekili İstasyonu’nda tamamlandı.

Denetimler sırasında trende bulunan 87 yolcuya kimlik ve güvenlik sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.

