Yerköy’de Güney Ekspres’te Polis Denetimi: 87 Yolcu Kontrol Edildi

Yerköy’de Güney Ekspres treninde yapılan polis uygulamasında 87 yolcu kimlik ve güvenlik sorgusundan geçirildi; olumsuz durum tespit edilmedi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:45
Denetim Detayları

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat’ın Yerköy ilçesinden geçen Güney Ekspres treninde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.

Siirt Kurtalan-Ankara seferini yapan tren, Yerköy Tren İstasyonu’nda kontrol edildi. Hareket halindeki trende yürütülen uygulama Sekili İstasyonu’nda tamamlandı.

Denetimler sırasında trende bulunan 87 yolcuya kimlik ve güvenlik sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

