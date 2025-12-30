DOLAR
Samsun'da 170 Extacy Hapla Yakalanan O.B. Gözaltına Alındı

Atakum'da düzenlenen operasyonda O.B. (23) üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 170 adet extacy hap ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:07
Samsun'da 170 Extacy Hapla Yakalanan O.B. Gözaltına Alındı

Atakum'da Narkotik Operasyonu

Samsun’un Atakum ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında arama gerçekleştirildi.

Operasyonda O.B. (23) isimli şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda toplam 170 adet extacy hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O.B. (23) NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

