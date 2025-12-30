Samsun'da 170 Extacy Hapla Yakalanan O.B. Gözaltına Alındı
Atakum'da Narkotik Operasyonu
Samsun’un Atakum ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında arama gerçekleştirildi.
Operasyonda O.B. (23) isimli şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda toplam 170 adet extacy hap ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
