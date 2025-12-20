DOLAR
Edirne İpsala'da Yoğun Sis Kazası: Sürücü Yaralandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde yoğun sis nedeniyle 25 EV 177 plakalı aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:27
Olayın Detayları

Edirne’nin İpsala ilçesinde, gece geç saatlerde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil devrildi.

Kaza, Sultanköy-İbriktepe Barajı yolunda 25 EV 177 plakalı aracın yan yatması şeklinde gerçekleşti.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

