Edirne İpsala'da Yoğun Sis Kazası: Sürücü Yaralandı
Olayın Detayları
Edirne’nin İpsala ilçesinde, gece geç saatlerde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil devrildi.
Kaza, Sultanköy-İbriktepe Barajı yolunda 25 EV 177 plakalı aracın yan yatması şeklinde gerçekleşti.
Müdahale ve Sağlık Durumu
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.
Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.