Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti — Kapıkule Yolunda Kaza

Edirne otoyolunda PA 6863 MB plakalı tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerleri parçalayarak durdu; sürücü yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:27
Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti — Kapıkule Yolunda Kaza

Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti

Kapıkule yönünde seyreden tırın bariyerleri parçalayarak durduğu anlar kameraya yansıdı

Edirne otoyolunda seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu adeta bir savaş makinesi gibi bariyerleri biçti. Olay, Kapıkule yolunda gerçekleşti ve kazanın şiddetini gösteren görüntüler kısa sürede yayıldı.

E.M. idaresindeki PA 6863 MB plakalı tır, Edirne’den Kapıkule Sınır Kapısı istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen araç, çelik bariyerleri parçalayarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Kazanın ardından otoyolun bir şeridi trafik akışına kapatıldı. Kara yolları ekipleri, yoldaki enkazın kaldırılması için çalışmalar başlatırken, trafik ekipleri bölgedeki ulaşımı kontrollü şekilde sağlıyor ve incelemelerini sürdürüyor.

TIR BARİYERLERİ KAĞIT GİBİ EZDİ

TIR BARİYERLERİ KAĞIT GİBİ EZDİ

TIR BARİYERLERİ KAĞIT GİBİ EZDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti — Kapıkule Yolunda Kaza
2
Edirne'de Tır Bariyerleri Kağıt Gibi Ezdi: Kapıkule Yolunda Korkutan Kaza
3
Diyarbakır'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi
4
Eskişehir'de kamyonet üç araçlık parkı tek başına işgal etti
5
Sivas-Kayseri Karayolu Fırtına Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatıldı
6
Karaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı
7
Diyarbakır Sur'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları