Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti — Kapıkule Yolunda Kaza

Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti

Kapıkule yönünde seyreden tırın bariyerleri parçalayarak durduğu anlar kameraya yansıdı

Edirne otoyolunda seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu adeta bir savaş makinesi gibi bariyerleri biçti. Olay, Kapıkule yolunda gerçekleşti ve kazanın şiddetini gösteren görüntüler kısa sürede yayıldı.

E.M. idaresindeki PA 6863 MB plakalı tır, Edirne’den Kapıkule Sınır Kapısı istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen araç, çelik bariyerleri parçalayarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Kazanın ardından otoyolun bir şeridi trafik akışına kapatıldı. Kara yolları ekipleri, yoldaki enkazın kaldırılması için çalışmalar başlatırken, trafik ekipleri bölgedeki ulaşımı kontrollü şekilde sağlıyor ve incelemelerini sürdürüyor.

TIR BARİYERLERİ KAĞIT GİBİ EZDİ