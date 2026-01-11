Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep’te Nuripazarbaşı Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada M.D. hayatını kaybetti, C.N.S. ağır yaralandı. 18 yaşından küçük 3 zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:16
Olay yerinde yaşananlar

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada M.D. (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan M.D., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, diğer yaralının da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması

Olay sonrası kaçan ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen katil zanlıları Y.H., M.H. ve A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları