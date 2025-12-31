Edirne Polisi Yılbaşı Öncesi Saraçlar Caddesi'nde Huzur Uygulaması

Uygulama detayları

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapması ve güvenle dolaşması için 'huzur uygulaması' gerçekleştirdi.

Uygulamayı, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan koordine etti. Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında, en işlek ve kalabalık bölgelerinden biri olan Saraçlar Caddesi'nde denetim yaptı.

Ekipler durumundan şüphelendikleri kişileri durdurarak detaylı sorgulama ve üst araması gerçekleştirdi.

Turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve otogar gibi vatandaş yoğunluğu olan alanlarda da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

Saraçlar Caddesi'ndeki uygulamaya denk gelen vatandaşlar, denetimlerin yapılmasından memnun olduklarını belirterek ekiplere teşekkür etti.

Yahya Selvi, kazasız belasız bir yıl geçirilmesini dileyerek halk olarak polislere minnettar olduklarını ve ekiplere teşekkür etti.

Mecit Kurt, savaşların ve afetlerin olmadığı güzel bir yıl temenni ederek polislere görevlerinde başarılar diledi.

Ali Arvas ise polislerle gurur duyduklarını belirterek denetimlerin faydalı olduğunu söyledi.

