Efeler'de Bir Haftadır Haber Alınamayan 72 Yaşındaki Hilmi Altındağ Evinde Ölü Bulundu

Aydın Efeler'de komşularının bir haftadır ulaşamadığı 72 yaşındaki Hilmi Altındağ, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:19
Olay Detayları

Aydın’ın Efeler ilçesinde, komşularının bir haftadır haber alamadığı Hilmi Altındağ (72), Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerindeki müstakil evinde ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir haftadır kendisine ulaşamayan komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunması üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde Altındağ’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Komşular, kapı açıldığında sokağa yayılan kötü koku nedeniyle zor anlar yaşandığını belirtirken, şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildiği aktarıldı. Cansız beden, gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Komşusunun Anlatımı

Ölen şahsın komşusu Ahmet Arabacı olayla ilgili şunları söyledi: "7-8 senedir tanıyorum. Babam gibi severdim. Hep ‘Ben parklarda çok yattım düzenli hayata alışkın değilim’ derdi. Son zamanlarda rahatsızlandı. Hastaneye gitti ve doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylemişler. Bana gelip ‘ben hastaneye yatarsam bana bakar mısın?’ diye sormuştu. Ben de ‘tabii bakarım abi’ demiştim. Ama doktorlarla tekrar görüştükten sonra ameliyat olmak istemedi. Kendisine bir haftadır ulaşamıyorduk. Kapıyı çalmamıza rağmen cevap verilmeyince bir de içeride gece lambasının açık olduğunu fark edince hayatından endişe duyduk. 112’ye ihbarda bulunmamızdan sonra ekipler çok kısa sürede gelip müdahalede bulundular. Allah rahmet eylesin."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HİLMİ ALTINDAĞ (72)

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

