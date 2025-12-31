DOLAR
Eğirdir'de Otomobil Park Halindeki Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:46
Kaza Detayları

Kaza, akşam saatlerinde Eğirdir ilçesine bağlı Kırıntı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Baran Duman yönetimindeki 34 GDL 672 plakalı Fiat marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve Ali A. (35) idaresindeki 07 CBR 143 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Baran Duman ile araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Lütfi Can Duran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan ve otomobilde yolcu konumunda bulunan 18 yaşındaki Burak A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

