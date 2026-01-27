Elazığ'da Ahırın Tavanı Çöktü: 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Olayın Detayları

Elazığ merkeze bağlı Salkaya Köyü Yılangeçiren Mezrası'nda bulunan bir ahırın tavanı, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayıp çöktü.

Edinilen bilgiye göre çökme sonucu enkaz altında kalan 1 inek telef oldu. Olay, mezrada endişe ve üzüntüye neden oldu.

Üretici, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

