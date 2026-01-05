DOLAR
Elazığ’da Haftalık Asayiş Raporu: 171 Olay, 213 Yakalama, 13 Tutuklama (28 Aralık-4 Ocak)

Elazığ'da 28 Aralık-4 Ocak arasında 171 asayiş olayında 213 şahıs yakalandı, 13 kişi tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu, silah ve kaçak alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:14
Elazığ’da Haftalık Asayiş Raporu: 171 Olay, 213 Yakalama, 13 Tutuklama (28 Aralık-4 Ocak)

Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu (28 Aralık-4 Ocak)

Elazığ Valiliği tarafından yayımlanan haftalık asayiş bültenine göre, kent genelinde 28 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 171 asayiş olayında 213 şahıs yakalandı ve 13 kişi tutuklandı.

Denetimler ve Trafik

Çalışmalarda 48 bin 171 şahıs ve 21 bin 732 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan bin 142’sine cezai işlem uygulanırken 100 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 20 adet trafik kazasında 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Yapılan çalışmalarda ele geçirilenler arasında 3 adet tabanca, 5 adet tüfek, 12 adet fişek/kartuş, 6 adet kesici alet, 174,47 gram esrar, 16,1 gram kubar esrar, 390,38 gram metamfetamin, 299,43 gram bonzai, 22,05 gram bonzai hammaddesi, 356 adet sentetik ecza ve ecstasy, 2,81 gr kokain ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı. Ayrıca çalıntı olarak 1 adet motosiklet ve 1 adet otomobil, kaçak olarak ise 61,5 litre alkol ele geçirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

