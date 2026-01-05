DOLAR
Elazığ'da Hürriyet Caddesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Elazığ Hürriyet Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu Ö.E. (36) bacağından yaralandı; şüpheli kaçtı, polis çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:45
Şüpheli kaçtı, yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı

Elazığ'da merkez Hürriyet Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından hedef alınan Ö.E. (36), bacağından yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

