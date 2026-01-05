Elazığ'da Hürriyet Caddesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Şüpheli kaçtı, yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı

Elazığ'da merkez Hürriyet Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından hedef alınan Ö.E. (36), bacağından yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

