Elazığ'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Tır Refüje Çıktı: 1 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kayan tır kavşaktaki refüje çıkarak KGYS direğine çarptı; kazada 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:27
Kazanın ayrıntıları ve müdahale

Elazığ'da, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde kavşaktaki refüje çıkarak KGYS direğine çarptı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları