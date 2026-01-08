Elazığ'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Tır Refüje Çıktı: 1 Yaralı

Elazığ'da Kar ve Buzlanma Nedeniyle Tır Refüje Çıktı
Kazanın ayrıntıları ve müdahale
Elazığ'da, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde kavşaktaki refüje çıkarak KGYS direğine çarptı.
Kazada 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
