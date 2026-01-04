Elazığ'da Kardan Adamın Kafası Çalındı — Kamera Görüntüleri

Elazığ'da Kardan Adamın Kafası Çalındı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde, bir iş yerinin önüne yapılan kardan adamın kafası çalındı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sabah geldiğinde yaptıkları kardan adamın kafasını göremeyen kişiler, güvenlik kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şahsın kardan adamın kafasını alarak uzaklaştığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

