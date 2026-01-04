DOLAR
Elazığ'da Kardan Adamın Kafası Çalındı — Kamera Görüntüleri

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bir iş yerinin önündeki kardan adamın kafası çalındı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:51
Elazığ'da Kardan Adamın Kafası Çalındı — Kamera Görüntüleri

Elazığ'da Kardan Adamın Kafası Çalındı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde, bir iş yerinin önüne yapılan kardan adamın kafası çalındı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sabah geldiğinde yaptıkları kardan adamın kafasını göremeyen kişiler, güvenlik kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şahsın kardan adamın kafasını alarak uzaklaştığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

