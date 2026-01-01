Elazığ'da minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

Mollakendi mevkiinde karla kaplı yolda kaza

Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Olay, Elazığ-Bingöl kara yolu Mollakendi mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar-Elazığ seferini yapan 23 K 5206 plakalı minibüs, karla kaplı yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

