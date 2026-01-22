Elazığ'da Sokak Ortasında Tekme Tokat Kavga Kamerada

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde çıkan tartışma sokak ortasında tekme tokatlı kavgaya dönüştü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:47
İcadiye Mahallesi'nde tartışma büyüdü, anlar kamerada

Elazığ'ın merkez İcadiye Mahallesinde cadde üzerinde iki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, taraflardan biri diğerine sokak ortasında saldırdı; olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

