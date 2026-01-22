Elazığ'da Sokak Ortasında Tekme Tokat Kavga Kamerada

Elazığ'da sokak ortasında tekme tokat kavga

İcadiye Mahallesi'nde tartışma büyüdü, anlar kamerada

Elazığ'ın merkez İcadiye Mahallesinde cadde üzerinde iki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, taraflardan biri diğerine sokak ortasında saldırdı; olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

