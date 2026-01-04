Elazığ'da Tofaş'la Drift Attı — Trafik Tehlikeye Düştü, Görüntüler Kamerada

Elazığ'da Tofaş'la drift trafiği tehlikeye düşürdü
Gazi Caddesi'nde tehlikeli sürüş anları araç kamerasına yansıdı
Elazığ'da Gazi Caddesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü akan trafikte drift yaptı.
Direksiyonu toparlayamayan sürücünün otomobili tekrar akan trafiğe döndü ve bölgedeki araçlar için tehlike oluşturdu.
Şans eseri olayda yaralanan olmadı; tehlikeli anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.
ELAZIĞ’DA TOFAŞ MARKA DOĞAN OTOMOBİLİYLE TRAFİKTE DRİFT ATARAK TRAFİĞİN AKTIĞI YÖNE DÖNDÜ. ŞANS ESERİ OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN O ANLAR FARKLI BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI