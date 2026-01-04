DOLAR
Elazığ'da Tofaş'la Drift Attı — Trafik Tehlikeye Düştü, Görüntüler Kamerada

Elazığ Gazi Caddesi'nde Fiat Tofaş ile drift atan sürücü trafiği tehlikeye düşürdü; tehlikeli anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:58
Elazığ'da Tofaş'la Drift Attı — Trafik Tehlikeye Düştü, Görüntüler Kamerada

Elazığ'da Tofaş'la drift trafiği tehlikeye düşürdü

Gazi Caddesi'nde tehlikeli sürüş anları araç kamerasına yansıdı

Elazığ'da Gazi Caddesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü akan trafikte drift yaptı.

Direksiyonu toparlayamayan sürücünün otomobili tekrar akan trafiğe döndü ve bölgedeki araçlar için tehlike oluşturdu.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı; tehlikeli anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

