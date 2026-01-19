Elazığ’da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 17 Tutuklama

Elazığ’da yılbaşından bu yana süren operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 17 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:51
İl Emniyet ve Başsavcılık koordinasyonunda geniş çaplı çalışmalar

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından, yılbaşından bu yana yürütülen uyuşturucu ile mücadele ve ruhsatsız silahların önlenmesine yönelik operasyonlarda önemli deliller ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında özellikle uyuşturucu maddelere ilişkin miktarlar öne çıkıyor: 27 parça halinde 1 kilo 221 gram metamfetamin, 32 parça halinde 527 gram sentetik kannabinoid, 6 parça halinde 117 gram kokain, 635 adet sentetik ecza ve 10 parça halinde 49 gram esrar ile birlikte 3 adet hassas terazi bulundu.

Ayrıca operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi: 15 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 36 adet fişek ile 6 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet kartuş güvenlik güçlerinin eline geçti.

Yapılan adli işlemler sonucunda yakalanan şüphelilerden 17’si "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı. Bunun yanı sıra 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 63 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.

